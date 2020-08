Gioele, il giallo delle tracce di sangue sul cranio. Il medico legale rompe il silenzio: “Questa è la verità” (Di giovedì 27 agosto 2020) Nuovo sopralluogo, questa mattina, nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, per cercare altri resti del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni trovato senza vita lo scorso 19 agosto da un volontario, un carabiniere in congedo. Per aiutare la Polizia scientifica che eseguirà il sopralluogo nei pressi del luogo del ritrovamento, i vigili del fuoco, hanno disboscato alcune zone piene di vegetazione. Intanto Giuseppina Certo, il medico legale della famiglia che ieri, insieme con i periti della Procura, ha preso parte al Policlinico di Messina all’autopsia, durata poco meno di tre ore, sui resti del piccolo Gioele, ha detto che il bambino ha ”lesioni da macrofauna, il suo corpo è compromesso da morsi di animali”. Ieri era stata avanzata l’ipotesi dell’incidente in auto che ... Leggi su caffeinamagazine

