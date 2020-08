Gamescom 2020: ecco il gameplay di Ratchet & Clank: Rift Apart (Di giovedì 27 agosto 2020) Ratchet & Clank: Rift Apart si mostra durante la Gamescom 2020 con una demo di gameplay esteso. La velocità della SSD si fa sentire Uno dei giochi che aveva colpito l’attenzione del pubblico durante gli eventi di questa estate è stato senza dubbio Ratchet & Clank: Rift Apart. Il gioco sviluppato da Insomniac infatti aveva stupito tutti durante l’evento di presentazione PS5 proprio grazie alla meccanica dei portali. Questi ultimi sono una vera e propria dimostrazione di forza della velocità dei caricamenti possibile grazie all’uso della SSD. Andiamo a scoprire alcuni nuovi dettagli sul gioco nel trailer di ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Gamescom 2020 Gamescom 2020: tutti i giochi annunciati all’ONL Tom's Hardware Italia Gamescom 2020: ecco il gameplay di Ratchet & Clank: Rift Apart

Uno dei giochi che aveva colpito l’attenzione del pubblico durante gli eventi di questa estate è stato senza dubbio Ratchet & Clank: Rift Apart. Il gioco sviluppato da Insomniac infatti aveva stupito ...

DiRT 5: le modalità arcade nel video gameplay della Gamescom 2020

Gli sviluppatori di Codemasters mostrano un nuovo video gameplay di DiRT 5 nel corso del pre-show dell'Opening Night Live, la cerimonia d'apertura della Gamescom 2020 organizzata e presentata da Geoff ...

Uno dei giochi che aveva colpito l’attenzione del pubblico durante gli eventi di questa estate è stato senza dubbio Ratchet & Clank: Rift Apart. Il gioco sviluppato da Insomniac infatti aveva stupito ...Gli sviluppatori di Codemasters mostrano un nuovo video gameplay di DiRT 5 nel corso del pre-show dell'Opening Night Live, la cerimonia d'apertura della Gamescom 2020 organizzata e presentata da Geoff ...