De Magistris: “Osimhen darà tanto a Napoli, farà bene” (Di giovedì 27 agosto 2020) Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Quando parlammo di Osimhen, si disse subito che a Napoli non si poteva vivere di pregiudizi e preconcetti. Questa è una città da vivere, con un cuore e un’umanità ideali per gli artisti e anche per i calciatori. Sono convinto che farà bene, darà tanto alla città e la città saprà restituirgli altrettanto. Il legame tra Napoli e Castel di Sangro è molto forte. Anch’io amo molto l’Abruzzo e speriamo che porti bene per tutto. I napoletani e i meridionali in generale sono stati eccezionali. Sono sempre stato un sostenitore del riprendere a vivere sapendo unire il rispetto delle regole alla ripresa. Dobbiamo saper ... Leggi su ilnapolista

