"Conte l'ha commissariata, ma...": Maglie, una devastante verità politica su Conte (Di giovedì 27 agosto 2020) Si parla di scuola a Stasera Italia su Rete 4, dove Veronica Gentili si avvale delle opinioni di Maria Giovanna Maglie. A poco più di due settimane dal fatidico 14 settembre sono ancora troppe le incognite sulla riapertura degli istituti e soprattutto sul protocollo sanitario da seguire: tra mascherine, banchi, misurazione della temperatura, distanziamento negli autobus, la scuola è nel caos. “Hanno avuto sei mesi di tempo per occuparsi di questa cosa - ha sottolineato la Maglie - adesso sono 48 ore che mi raccontano che hanno commissariato Lucia Azzolina. Hanno fatto bene, ma leggo che il governatore Toti, che è una persona seria, dice che nella riunione col governo non è cambiato nulla, la vaghezza più totale. Quindi chi ha commissariato la ministra, ovvero Giuseppe Conte, non ... Leggi su liberoquotidiano

