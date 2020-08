Xbox Series X si prepara per un grande evento a settembre? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un nuovo evento Xbox Series X potrebbe arrivare a settembre, secondo Tom Warren, senior editor di The Verge.Sulla base di un elenco riportato su Twitter, Warren ha effettivamente elencato un nuovo evento di Microsoft che deve ancora essere pianificato (e annunciato), in cui forse potremmo finalmente sapere il prezzo e la data di uscita della console, oltre ad altre notizie su giochi e prestazioni. Come abbiamo recentemente riportato, Microsoft ha abbandonato silenziosamente l'evento Xbox 20/20, una serie mensile pianificata che doveva aggiornare periodicamente i giocatori sulle novità nel mondo di Xbox Series X, Halo Infinite e oltre. Non ci sono stati eventi Xbox 20/20 a giugno e l'aggiornamento di luglio ... Leggi su eurogamer

XRays_Insider : @GamePlayFusi @KegOfGrog guarda qui, come il DF cambia tono - Eurogamer_it : Nuovo evento a settembre per #XboxSeriesX? - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: #Xbox Series X: per Digital Foundry la #GPU è una RX 5700 custom ma con il Ray Tracing - GameXperienceIT : #Xbox Series X: per Digital Foundry la #GPU è una RX 5700 custom ma con il Ray Tracing - GamingTalker : Puyo Puyo Tetris 2 annunciato ufficialmente, esce a dicembre su PS4, Xbox One e Switch, 2021 su PC e arriverà anche… -