Università: in aula la mascherina sarà obbligatoria (Di mercoledì 26 agosto 2020) Università: in aula a settembre con l’obbligo della mascherina. Manfredi: “Avremo una didattica mista con una parte dei corsi in presenza e altri a distanza” “Noi abbiamo previsto la mascherina obbligatoria in aula, nonostante il distanziamento, che è un modo per migliorare le condizoni di sicurezza”. Lo ha detto ai microfoni di Radio 24, spiega la… L'articolo Università: in aula la mascherina sarà obbligatoria Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

