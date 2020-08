“Tutta la verità su Lorella Cuccarini”. Alberto Matano rompe il silenzio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo mesi di silenzio, Alberto Matano racconta tutta la verità sui rapporti con Lorella Cuccarini, la collega che poco prima dell’ultima puntata de La Vita in Diretta aveva pubblicato una mail in cui criticava il collega parlando di “go sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro”. Alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha confermato che Alberto Matano sarà l’unico conduttore del programma, mentre Lorella Cuccarini è stata estromessa dalla rete ammiraglia. Sin da subito, gran parte della componente femminile del programma aveva preso le difese del giornalista, che ora torna in una lunga intervista a Il Fatto ... Leggi su caffeinamagazine

Lucaargentero : La retorica sulla paternità è tutta verità...la felicità viene ridefinita e pesa 6 kili scarsi... - zazoomblog : “Tutta la verità su Lorella Cuccarini”. Alberto Matano rompe il silenzio - #“Tutta #verità #Lorella #Cuccarini”. - LuciaFerraroEM : RT @BiasiErika: Nonostante Leyla ha tradito sua sorella perché è accecata dall'amore che prova per Emre,è sempre lì a sostenerla. Molto pre… - Diego1057417871 : RT @BiasiErika: Nonostante Leyla ha tradito sua sorella perché è accecata dall'amore che prova per Emre,è sempre lì a sostenerla. Molto pre… - LeilaTopino : RT @BiasiErika: Nonostante Leyla ha tradito sua sorella perché è accecata dall'amore che prova per Emre,è sempre lì a sostenerla. Molto pre… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tutta verità Alexei Navalny, la «droga dello stupro» può lasciare tracce? Tutti i dubbi Corriere della Sera