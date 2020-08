Travolge con l'auto un anziano in bicicletta e fugge (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - Un anziano in bicicletta è stato investito e ucciso da un automobilista che si è dato alla fuga perché senza assicurazione. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 di ieri sera nei pressi del ristorante 'I tre pini' tra Cassino e San Vittore del Lazio. A perdere la vita un pensionato che stava percorrendo la strada provinciale che collega Cassino a Rocca d'Evandro in sella ad una bicicletta. L'uomo è stato falciato da una Fiat Punto il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. L'investitore ha poi abbandonato la vettura, ma poco dopo la mezzanotte è stato rintracciato dai Carabinieri nella sua abitazione. Ha detto di aver avuto paura delle conseguenze perche' viaggiava su una macchina priva di polizza assicurativa. Leggi su agi

