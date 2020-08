Sfogo choc del consigliere Pd: "Briatore? È giustizia divina..." (Di mercoledì 26 agosto 2020) Francesca Galici L'assessore PD di Bologna, Claudio Mazzanti, attacca in modo scomposto Flavio Briatore dopo la notizia del Covid e viene massacrato anche dai compagni di partito La notizia della contrazione del Covid da parte di Flavio Briatore, poi ridimensionata dallo stesso con un'intervista al Corriere della sera, ha scatenato gli istinti più bassi degli odiatori. Da appena si È diffusa la notizia, sono stanti tantissimi i commenti contro l'imprenditore, che dalle prime sembrava non stesse particolarmente bene a causa dei sintomi del coronavirus. C'È chi ha parlato di karma, chi ha nascosto l'odio dietro i finti messaggi di auguri e addirittura chi ha invocato la giustizia divina. C'È chi ha esultato e goduto alla notizia che ... Leggi su ilgiornale

Firenze sotto choc per il suicidio di un ristoratore di 44 anni, Luca Vanni, che si è tolto la vita sabato scorso: rimasto solo nel suo ristorante, ha compiuto l'estremo gesto tra il turno del pranzo ...

Saturnia, sfogo di un turista su Fb: "In acqua nessuna distanza, fuori niente mascherina"

Tutti ammassati in acqua, ma anche fuori. Senza mascherine. Come se il Covid-19 non fosse mai esistito. E’ la situazione, denunciata a più riprese su Facebook, alle Cascatelle del Gorello, la zona na ...

