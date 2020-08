Referendum, i ribelli del No (Di mercoledì 26 agosto 2020) C’è una questione tutta di Palazzo, o forse no, quella per cui come sgranando un rosario man mano che ci si avvicina alla data del Referendum sul taglio dei parlamentari il fronte compatto del Sì perde un pezzetto dopo l’altro, con le fila del No che si ingrossano, che fanno rumore anche se son soprattutto perché in dissenso con i leader, con la linea del partito, che a sentire le segreterie centrali dovrebbero tutti essere granitici sostenitori della sforbiciata.Il povero Nicola Zingaretti viene sommerso da commenti tra l’irridente e l’indignato quando su Facebook pubblica un estratto della sua intervista sul Corriere della sera, in cui dice Sì, ma prima la legge elettorale in uno dei due rami del Parlamento, che già di per sé sarebbe una posizione deboluccia e per di più non si capisce bene cosa ... Leggi su huffingtonpost

NImberti : RT @PietroSalvatori: Referendum, i ribelli del No Partito per partito, nome per nome, tutti quelli che si oppongono ai diktat dei capi ht… - ZzuCicciu : RT @ErmannoKilgore: I soliti sospetti ???? - CasatiSilvano : Referendum, i ribelli del No - ErmannoKilgore : I soliti sospetti ???? - Honus888 : RT @PietroSalvatori: Referendum, i ribelli del No Partito per partito, nome per nome, tutti quelli che si oppongono ai diktat dei capi ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum ribelli Referendum, i ribelli del No L'HuffPost Dario Safina si "ribella": per la mia storia politica al referendum voto NO

Per il suo contenuto facciamo la scelta di pubblicarlo integralmente, permettendoci alla fine qualche considerazione. Della mia esperienza politica ricordo tutto, ogni passaggio, ogni istante. Nulla è ...

I parlamentari italiani? Fin troppo disciplinati

Il comportamento dei parlamentari è un fenomeno rilevante, specialmente in tempi di fluidità del sistema partitico, di dibattito sulla legge elettorale e di referendum costituzionali. Com’è andata fin ...

Per il suo contenuto facciamo la scelta di pubblicarlo integralmente, permettendoci alla fine qualche considerazione. Della mia esperienza politica ricordo tutto, ogni passaggio, ogni istante. Nulla è ...Il comportamento dei parlamentari è un fenomeno rilevante, specialmente in tempi di fluidità del sistema partitico, di dibattito sulla legge elettorale e di referendum costituzionali. Com’è andata fin ...