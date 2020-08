Ostia: “3 rom tentano di rapire due bambine”, si attendono altre informazioni ufficiali (Di mercoledì 26 agosto 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato il 25 agosto 2020 sul Corriere della Città, sito di informazione capitolina, nel quale leggiamo del tentato rapimento di due bambine da parte di 3 rom, tutte donne, mentre le piccole facevano il bagno in spiaggia. A scongiurare il peggio sarebbe stato l’intervento dei genitori che avrebbero allontanato le 3 malintenzionate per poi sporgere denuncia ai carabinieri. Secondo Corriere Della Città il racconto arriverebbe dal padre di una delle due bimbe. La sua famiglia e quella di due amici emigrati in Germania si trovava nello stabilimento Village di Ostia per passare una giornata sulla spiaggia. Le loro due bimbe, di 9 e 10 anni, stavano giocando in acqua con un fenicottero gonfiabile. All’improvviso 3 donne si sarebbero avvicinate alle due piccole e avrebbero tentato di ... Leggi su bufale

LegaSalvini : ??'L'ORRORE IN SPIAGGIA A OSTIA, LA DENUNCIA DI UN GENITORE: TRE DONNE ROM HANNO TENTATO DI PORTARE VIA DUE BAMBINE' - Noovyis : (Ostia: “3 rom tentano di rapire due bambine”, si attendono altre informazioni ufficiali) Playhitmusic -… - mmayr5 : RT @GiancarloDeRisi: Terrore nella spiaggia di Ostia: “Tre rom hanno cercato di rapire le nostre bimbe”. 'Scusa, scusa non lo facciamo più'… - Ziafranci1 : RT @GiancarloDeRisi: Terrore nella spiaggia di Ostia: “Tre rom hanno cercato di rapire le nostre bimbe”. 'Scusa, scusa non lo facciamo più'… - saldiacono : RT @GiancarloDeRisi: Terrore nella spiaggia di Ostia: “Tre rom hanno cercato di rapire le nostre bimbe”. 'Scusa, scusa non lo facciamo più'… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia rom Ostia: “3 rom tentano di rapire due bambine”, si attendono altre informazioni ufficiali Bufale.net CORONAVIRUS, NEL LAZIO 162 NUOVI CASI (121 A ROMA): 45% PER RIENTRI DA SARDEGNA

“Oggi nel Lazio si registrano 162 casi e un decesso, di questi 121 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e in particolar modo con link dalla Sardegna (45%). L’indice Rt decresce ...

Ostia, altre polemiche sulla ciclabile: ambulanza bloccata. M5s: "Se c'è urgenza può passare sulla pista"

Continuano le polemiche ad Ostia sulla pista ciclabile. Il Movimento 5 Stelle ne ha fatto un vanto, promettendo querele contro chi diffama l'Amministrazione sul suo operato, mentre le Opposizioni prom ...

“Oggi nel Lazio si registrano 162 casi e un decesso, di questi 121 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e in particolar modo con link dalla Sardegna (45%). L’indice Rt decresce ...Continuano le polemiche ad Ostia sulla pista ciclabile. Il Movimento 5 Stelle ne ha fatto un vanto, promettendo querele contro chi diffama l'Amministrazione sul suo operato, mentre le Opposizioni prom ...