Matteo Salvini, tappa salernitana tra guerra e… pace (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – C’è stato spazio anche per una visita alla cattedrale di Salerno, al “suo” santo come lo ha definito Matteo Salvini il leader della Lega che da ieri sera è presente nel comune capoluogo per lanciare la campagna elettorale del partito e presentare i candidati alle regionali. Accolto dal parroco Don Michele Pecoraro, Matteo Salvini ha voluto visitare il Duomo ed ha ascoltato con attenzione (ma senza mascherina così come il prelato) le spiegazioni e le illustrazioni sui dettagli storici architettonici del Duomo di Salerno. Meno pacifica l’accoglienza che il segretario federale della Lega ha ricevuto in Piazza Malta per l’inaugurazione della sede elettorale, nei pressi di un locale che ospita anche il ... Leggi su anteprima24

sentonyiwobi : Mi rammarico del fatto che il Sen. #Faraone denunci un suo collega, Matteo #Salvini, perché il #Governo non sa gest… - fattoquotidiano : IN CADUTA LIBERA Oltre al crollo nei sondaggi, il leghista fa scappare i telespettatori: che a lui preferiscono le… - LegaSalvini : IMMIGRAZIONE, MATTEO #SALVINI: 'I MINISTRI DI QUESTO GOVERNO SARANNO PROCESSATI DAGLI ITALIANI QUANDO SI VOTERÀ' - Ziafranci1 : RT @sentonyiwobi: Mi rammarico del fatto che il Sen. #Faraone denunci un suo collega, Matteo #Salvini, perché il #Governo non sa gestire l’… - AGalli99 : RT @sentonyiwobi: Mi rammarico del fatto che il Sen. #Faraone denunci un suo collega, Matteo #Salvini, perché il #Governo non sa gestire l’… -