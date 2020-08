Masters 1000 Cincinnati 2020: Djokovic regola Struff e approda in semifinale (Di mercoledì 26 agosto 2020) Novak Djokovic ha conquistato l’accesso alle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati 2020, inusualmente con sede a New York, avendo superato agevolmente Jan-Lennard Struff. Il numero uno del mondo ha ottenuto un rapido successo per 6-3, 6-1, arrivato in appena un’ora di gioco complessiva e convincendo per intensità e qualità di gioco. Djokovic sembra poter puntare seriamente al titolo, in quanto apparentemente in grado di garantire a se stesso una tenuta fisica strepitosa, oltre che naturalmente psicologica. Djokovic procede a passo svelto verso la finale, il prossimo avversario sarà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, ‘giustiziere’ del russo Daniil Medvedev ai quarti di finale. Leggi su sportface

sportface2016 : #Masters1000 #Cincinnati 2020: grande prestazione di Novak #Djokovic, affronterà Roberto #Bautista Agut in semifina… - sportface2016 : #Masters1000 e #WTACincinnati 2020: il programma delle semifinali - sportface2016 : #Masters1000Cincinnati (New York): #Bautista supera #Medvedev in tre set - Network_Easy : RT @Network_Easy: Grigor Dimitrov Vs Marton Fucsovics | ATP Masters 1000 Cincinnati Tennis | 2020 - CapriWatch : Al Torneo Master 1000 di Cincinnati ben 9 azzurri si erano presentati ma in gara agli ottavi ed i sedicesimi ancora… -