L'enoteca Pinchiorri mette i vini all'asta per pagare i dipendenti (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Stiamo patendo come tutti, abbiamo patito e patiremo. Noi facevamo ogni giorno tra i sette e i dieci tavoli di clienti degli alberghi. Oggi a Firenze il turismo è fermo, tanti hotel non hanno nemmeno riaperto. Abbiamo scelto di tenere il ristorante attivo tre giorni a settimana, da giovedì a sabato”. Con un'intervista al “Corriere della Sera” Giorgio Pinchiorri, il titolare della famosa enoteca di Firenze racconta dell'asta che il 12 settembre si terrà a Londra totalmente dedicata ai suoi vini: 2.250 bottiglie (divise in 864 lotti) italiane e francesi per un valore base di 2 milioni di euro. “In questa situazione" spiega Pinchiorri "i proventi dell'asta aiuteranno” perché “voglio fare una cosa per i ... Leggi su agi

