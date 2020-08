La febbre va misurata a casa o a scuola? Neanche i pediatri sono d’accordo. Villani: «Chi meglio dei genitori?». Biasci: «Più sicuro un addetto scolastico» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto) I tempi per decidere sulla riapertura delle scuole si restringono sempre di più. Parallelamente, i fronti di discussione si moltiplicano di ora in ora. L’ultima questione che vede scontrarsi due posizioni opposte riguarda l’efficacia della misurazione domestica della temperatura nella gestione dei contagi da Coronavirus. Sul nodo non si dividono solo le fazioni politiche: anche i pediatri sembrano avere opinioni contrastanti. La scelta di lasciare ai genitori il compito di controllare la febbre in tempi di pandemia aveva già creato dibattito le scorse settimane, quando la ministra Lucia Azzolina aveva diffuso il protocollo di rientro stilato con il Comitato tecnico scientifico. Il tema è diventato cruciale dopo la pubblicazione del documento ... Leggi su open.online

