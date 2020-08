King’s Bounty II: Koch Media sigla un accordo ci co-publishing (Di mercoledì 26 agosto 2020) Koch Media ha recentemente annunciato di aver siglato con 1C Entertainment un accordo di co-publishing per King’s Bounty II Sviluppato da 1C, King’s Bounty 2 è l’attesissimo sequel del leggendario King’s Bounty, uno dei più iconici e rappresentativi RPG tattici a turni del genere. Il gioco offre una nuova interpretazione dell’acclamata serie e espande le sue battaglie tattiche a turni per dare ai giocatori un’esperienza di gioco di ruolo davvero coinvolgente che aggiunge peso ad ogni decisione, sia che si tratti di condurre un esercito in battaglia contro orrori indescrivibili, sia che si tratti di costruire relazioni con i cittadini locali. 1C Entertainment sta lavorando al gioco già da molto ... Leggi su tuttotek

SerialGamerITA : King’s Bounty 2: pubblicato un video in vista della Gamescom 2020 - GamingTalker : King’s Bounty 2 rinviato a marzo 2021, sarà ora pubblicato da Deep Silver - DarkwyndPT : RT @g_nostalgia: King's Bounty (Amiga, 1991) - Leggi la nuova recensione su GamesNostalgia - alex_lichagin : RT @g_nostalgia: King's Bounty (Amiga, 1991) - Leggi la nuova recensione su GamesNostalgia - g_nostalgia : King's Bounty (Amiga, 1991) - Leggi la nuova recensione su GamesNostalgia -

Ultime Notizie dalla rete : King’s Bounty King's Bounty The Legend gratis per PC, ecco come scaricarlo Everyeye Videogiochi