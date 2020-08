Il sogno americano si è infranto (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’America si trova davanti all’ennesima violenza contro un afroamericano per mano della polizia. Questa volta è toccato al Wisconsin, dove un agente ha colpito alla schiena una afroamericano con sette colpi. Ancora una volta il Paese so trova diviso. Il sogno americano di libertà e speranza si è di nuovo infranto. Il sogno americano è … Leggi su periodicodaily

“Paesi come Cuba e il Venezuela avrebbero bisogno di essere sostenuti, specie ora nella lotta al Covid 19, e invece gli Stati Uniti ostacolano questa lotta con le sanzioni, una politica che deve esser ...

America2020: Dal Truman Show al Trump Show

Trump che firma la grazia. Trump che dà la cittadinanza e fa diventare "americano" chi lo sognava. I poteri del presidente esposti in diretta. Il racconto della convention repubblicana è un format tv ...

