Il governo apre al fondo americano Kkr in Tim. Più concreta l'ipotesi di rete unica (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il titolo Tim vola a Piazza Affari. L'operazione sembra possa essere il preludio per arrivare alla realizzazione di una rete unica nazionale in fibra, indispensabile per garantire servizi internet di ... Leggi su tg.la7

pmoretti2010 : RT @BelpietroTweet: Giuseppi ha celato il dpcm che apre le telecomunicazioni al Dragone. Dei furbetti dell'Inps non si parla più, molti doc… - NandoPiscopo1 : @C19official Comunque c'ha sempre ragione il sergente. Per una cosa grave come il covid che ha cambiato la storia d… - PontelliMichele : @PLCastagnetti Pagliaccio tu e criminale lei! Gli esempi di quanto sia incompetente e in malafede vengono dati ogni… - TheCrusadery : @karimamoual I morti in mare con questo governo di merda sono aumentati a dismisura, ma ovviamente non dici niente… - filipponico1962 : #inonda Il Governo è stato fumoso sulla regolamentazione delle discoteche ed è un casino Tra poco apre la scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : governo apre Il governo apre alle imprese del Nord. “Bonus a chi investe nella tecnologia” La Stampa La richiesta al governo: “Abbassare l’Iva sul cibo e sulle visite veterinarie per cani e gatti”

Abbassare l’Iva sugli alimenti per cani e gatti e sulle visite veterinarie. La richiesta viene avanzata da tante associazioni che si rivolgono al governo in occasione della Giornata mondiale del cane, ...

Referendum, le condizioni di Zingaretti per il Sì: “Votare legge elettorale in una Camera”

Il Pd potrebbe sostenere il sì al referendum per il taglio del numero dei parlamentari. Ma si dice pronto a farlo solo dopo aver posto una serie di condizioni e di aver ricevuto alcune rassicurazioni ...

Abbassare l’Iva sugli alimenti per cani e gatti e sulle visite veterinarie. La richiesta viene avanzata da tante associazioni che si rivolgono al governo in occasione della Giornata mondiale del cane, ...Il Pd potrebbe sostenere il sì al referendum per il taglio del numero dei parlamentari. Ma si dice pronto a farlo solo dopo aver posto una serie di condizioni e di aver ricevuto alcune rassicurazioni ...