Fnatic riconfermano un posto in semifinale. (Di mercoledì 26 agosto 2020) LEC Rouge vs Fnatic L’ultima partita del primo round dell’evento esport più seguito in europa si è concluso, con dei risultati non scontati. Nella prima partita i Fnatic decido di mettere tutto nelle mani del jungler FNC Selfmade ,sfoggiando per la prima volta sul palco delle LEC Evelyn. In risposta i Rouge decidono di optare per una composizione più difensiva per puntare a vincere i teamfight . Earlygame dominato dai Fnatic con ottimo 2v2 bot e un lavoro impeccabile da parte di Selfmade. Rogue incapaci di trovare risposta concedono la prima partita della serie. Il secondo game è caratterizzato da un Draft molto rischioso per i Rouge affidando a RGE Finn Gangplank al posto del solito Tank a cui siamo abituati e Vander ha giocato per la prima volta nella sua carriera in europa ... Leggi su esports247

