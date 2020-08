Facebook Reality Labs è la nuova incarnazione di Oculus VR. Annunciato il nuovo Facebook Connect (Di mercoledì 26 agosto 2020) Accompagnando il tutto con un comunicato ufficiale, Facebook ha Annunciato il nuovo grande evento dedicato agli universi VR e AR rivelando anche che Oculus e tutti gli studi VR e AR verranno raggruppati all'interno della divisione Facebook Reality Labs. I dettagli su questa novità e sulla nuova edizione di Oculus Connect (che cambia anch'esso nome) nel comunicato ufficiale.L'edizione 2020 della conferenza annuale AR/VR di Facebook si terrà virtualmente il 16 settembre 2020 e sarà gratuita per tutti. Precedentemente conosciuta come Oculus Connect, quest'anno si chiamerà ... Leggi su eurogamer

ilfestival : Novità in casa #Facebook sul mercato #VR: @oculus VR diventa Facebook Reality Labs e Oculus Connect si è trasformat… - Multiplayerit : Oculus VR è ora in Facebook Reality Labs, nuovo Facebook Connect annunciato per settembre - vr_italia_org : Facebook Connect e Facebook Reality Labs, ecco perché è stato rimpiazzato il nome Oculus... - tech_gamingit : Con un post su Facebook, l'azienda ha annunciato che la divisione Oculus VR si chiamerà ora Facebook Reality Labs,… - oOShinobi777Oo : Con un post su Facebook, l'azienda ha annunciato che la divisione Oculus VR si chiamerà ora Facebook Reality Labs,… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Reality Oculus VR diventa Facebook Reality Labs, annunciato il nuovo Facebook Connect Everyeye Videogiochi Facebook svelerà il nuovo Oculus il 16 settembre

Il nuovo dispositivo Oculus è ormai in dirittura d’arrivo. Oggi Facebook ha annunciato che l’evento annuale dedicato al visore per la realtà virtuale, Connect 2020, si terrà il 16 settembre prossimo e ...

L’Oculus Connect diventa Facebook Connect e si terrà il 16 settembre prossimo

Oculus Connect, la conferenza annua dedicata alle novità dell’universo VR di Oculus, cambia nome. Si chiamerà Facebook Connect, ed aprirà i battenti, virtuali ovviamente, il 16 settembre prossimo. Un ...

Il nuovo dispositivo Oculus è ormai in dirittura d’arrivo. Oggi Facebook ha annunciato che l’evento annuale dedicato al visore per la realtà virtuale, Connect 2020, si terrà il 16 settembre prossimo e ...Oculus Connect, la conferenza annua dedicata alle novità dell’universo VR di Oculus, cambia nome. Si chiamerà Facebook Connect, ed aprirà i battenti, virtuali ovviamente, il 16 settembre prossimo. Un ...