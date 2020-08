Esclusiva: Fares-Lazio, summit. Ma serve accordo totale con la Spal. E l’Inter (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mohamed Fares è la prima scelta della Lazio per la fascia sinistra. Prima scelta di Simone Inzaghi che non vede l’ora di poterlo avere a disposizione. Più tardi ci sarà un incontro con la Lazio per mettere a punto i dettagli di un accordo con il classe ‘96 ormai raggiunto da tempo. Però mancano le intese con la Spal e le trattative vanno chiuse completamente, altrimenti si corrono grossi rischi. La Lazio continua a proporre un contropartita tecnica alla Spal che, invece, chiede dieci milioni. Quindi, ora tocca a Lotito. E se trascorresse altro tempo, sarebbe concreto il rischio di un inserimento di altri club. Quale club? L’Inter che, ricordiamolo, aveva preso Fares prima dell’infortunio per 12 ... Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Esclusiva: Fares-Lazio, accordo totale. La Spal valuterà Di Gennaro) Playhitmusic - - infoitsport : Esclusiva: Fares-Lazio, accordo totale. La Spal valuterà Di Gennaro - atpi77 : Si chiude come #davidsilva e #kumbulla? ?????????????? Fares alla Lazio, si chiude! I dettagli - Noovyis : (Esclusiva: Fares alla Lazio, si chiude! I dettagli) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Fares Esclusiva: Fares-Lazio, summit. Ma serve accordo totale con la Spal. E l’Inter alfredopedulla.com ESCLUSIVA TS - Giuffredi: "Maistro andrà via da Salerno". Sogno Donnarumma? La risposta

Intervistato in esclusiva dalla redazione di TuttoSalernitana, il noto agente di calciatori Mario Giuffredi ha fatto il punto della situazione sui suoi assistiti attualmente in ritiro in quel di Sarna ...

Inter, Cauet in ESCLUSIVA: “È una grande Inter: si può fare”

Affronteremo una squadra non facile da affrontare perché il Siviglia per storia e qualità dei giocatori è una squadra molto forte, però credo che l’Inter abbia tutto per disputare una grande partita e ...

Intervistato in esclusiva dalla redazione di TuttoSalernitana, il noto agente di calciatori Mario Giuffredi ha fatto il punto della situazione sui suoi assistiti attualmente in ritiro in quel di Sarna ...Affronteremo una squadra non facile da affrontare perché il Siviglia per storia e qualità dei giocatori è una squadra molto forte, però credo che l’Inter abbia tutto per disputare una grande partita e ...