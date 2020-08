Diletta Leotta e Daniele Scardina: la resa dei conti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Diletta Leotta e il suo ex, Daniele Scardina si sono incontrati casualmente a Porto Cervo. L’incontro, avvenuto sotto gli occhi dei paparazzi, segna la resa dei conti tra i due. La love story tra Diletta Leotta e Daniele Scardina si era bruscamente interrotta e alcune voci, poi smentite da Scardina, hanno parlato di un presunto tradimento di lui. Dopo la rottura i due ragazzi hanno trascorso le vacanze in Sardegna, ma ognuno per conto proprio. Negli ultimi giorni, però, Diletta e Daniele si sono incontrati, il momento, è stato immortalato dai paparazzi e successivamente pubblicato sul settimanale Chi. L’incontro sarebbe stato del tutto casuale ... Leggi su bloglive

Gazzetta_it : La Leotta (e non solo) si….. Diletta con il lato B: le dritte per glutei da urlo #fitness #gazzetta #gazzettaactive - blogtivvu : Diletta Leotta non perdona Daniele Scardina ma gli concede un nuovo incontro, ecco le fotografie di Chi Magazine ed… - zazoomblog : Diletta Leotta e Daniele Scardina: ecco come lui ha tentato di riconquistarla - #Diletta #Leotta #Daniele… - zazoomblog : Diletta Leotta e Daniele Scardina il settimanale ‘Chi’ racconta il tentativo del pugile di salvare la loro storia -… - lakers751 : Diletta Leotta trekking alla scoperta dell Etna -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Diletta Leotta e Daniele Scardina, il settimanale ‘Chi’ racconta il tentativo del pugile di salvare la loro storia Isa e Chia Diletta Leotta non perdona Daniele Scardina, foto incontro e retroscena Ibrahimovic

E’ quasi l’una di notte quando Diletta Leotta sta per finire di cenare al ristorante Sottovento a Porto Cervo, quello dove pochi giorni prima si è vista con Zlatan Ibrahimovic e un gruppo di amici. Qu ...

Diletta Leotta e Daniele Scardina: la resa dei conti

Diletta Leotta e il suo ex, Daniele Scardina si sono incontrati casualmente a Porto Cervo. L’incontro, avvenuto sotto gli occhi dei paparazzi, segna la resa dei conti tra i due. La love story tra Dile ...

E’ quasi l’una di notte quando Diletta Leotta sta per finire di cenare al ristorante Sottovento a Porto Cervo, quello dove pochi giorni prima si è vista con Zlatan Ibrahimovic e un gruppo di amici. Qu ...Diletta Leotta e il suo ex, Daniele Scardina si sono incontrati casualmente a Porto Cervo. L’incontro, avvenuto sotto gli occhi dei paparazzi, segna la resa dei conti tra i due. La love story tra Dile ...