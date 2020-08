Debito col Comune di oltre 130mila euro: chiuso ristornate nel Napoletano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – Arretrati di interi anni nel pagamento della Tari, un ristornate di Bacoli, nel Napoletano, era arrivato addirittura ad un Debito con il Comune di oltre 130mila euro. Dopo l’ultimatum della cittadina flegrea al proprietario, a cui era stata proposta una rateizzazione di 15 giorni, e il nulla di fatto è stata disposta la chiusura dell’attività. Ad annunciarlo oggi è stato il primo cittadino, Josi Gerardo Della Ragione. “Lo avevamo diffidato al pagamento – spiega il sindaco – dandogli 15 giorni di tempo per rateizzare. Non lo ha fatto. Adesso dovrà restare chiuso per i prossimi tre mesi. oltre a dover pagare, in aggiunta alle ... Leggi su anteprima24

Savio19m : @arfacchia1 @AleGuerani @massimoscolari Si? Avresti avuto una BCE pronta a pararti il culo in caso di problemi? Avr… - Chini_Francesco : RT @brunori27913877: @vlarcinese Col debito incrementato rispetto a 10 anni fa nessuno parla di emergenza debito ... Si trattava di un alla… - Alessia00286018 : @trattovideo @CMastroff @christian_fsi @LiaQuartapelle @navalny Non so di quel che scrivi. So per certo che all'ini… - Saetta_McQueen : @ReMinosse @ZouhirNabil Te stai dicendo che “noi non ci arriviamo” e siamo adolescenti. Nabil ha scritto che era un… - FeliceRaimondo : @VeneRossonere I nostri ricavi aumenteranno progressivamente, un beneficio iniziale ci sarà pure, ma andrà via via… -

Ultime Notizie dalla rete : Debito col Sanatorie, solleciti e ganasce, dopo 20 anni il Fisco incassa solo il 13,3% delle tasse dovute Corriere della Sera Sanatorie, solleciti e ganasce, dopo 20 anni il Fisco incassa solo il 13,3% delle tasse dovute

Nella riforma fiscale allo studio del governo sarà il caso anche di affrontare il tema dell’evasione. E non parliamo solo di quella stimata dallo stesso governo (circa 110 miliardi all’anno di mancati ...

Il Cit apre la trattativa col Comune di Novi ma il tempo stringe

Così avrebbe deciso l'incolpevole giunta di centrodestra che ha ereditato un debito gigantesco dalla precedente giunta di sinistra capeggiata dal sindaco Rocchino Muliere. L'attuale primo cittadino le ...

Nella riforma fiscale allo studio del governo sarà il caso anche di affrontare il tema dell’evasione. E non parliamo solo di quella stimata dallo stesso governo (circa 110 miliardi all’anno di mancati ...Così avrebbe deciso l'incolpevole giunta di centrodestra che ha ereditato un debito gigantesco dalla precedente giunta di sinistra capeggiata dal sindaco Rocchino Muliere. L'attuale primo cittadino le ...