Dall’estate all’autunno è un attimo, ultimo weekend di sole poi pioggia e temporali: le previsioni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sembra è ormai prossima la fine dell’estate. La prima settimana di settembre sarà infatti una prova di autunno, con piogge, temporali anche violenti e abbassamento delle temperature su tutta Italia. Una saccatura atlantica, scrive 3bmeteo, affonderà sul Mediterraneo centrale provocando un peggioramento delle temperature tra il week end e la settimana prossima. Meteo, le previsioni … L'articolo Dall’estate all’autunno è un attimo, ultimo weekend di sole poi pioggia e temporali: le previsioni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

