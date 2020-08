CorSport: ore calde per Matvienko, l’accordo con il Napoli non è lontano (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’affare Gabriel è saltato, così il Napoli ha deciso di puntare tutto su Matvienko, dello Shakhtar. Il Corriere dello Sport scrive che l’accordo per il difensore non è lontano. Si tratta di un affare da 15 milioni. “In difesa il Napoli insegue un identikit, non per forza un nome: serve un regista difensivo, possibilmente mancino, sicuramente educato e con un piede abituato all’impostazione. Risponde a questa ricerca Mykola Matvienko, 24 anni, centrale dello Shakhtar, uno in grado di far ripartire l’azione. Dall’Ucraina fanno sapere che sono ore calde, affare da 15 milioni e accordo non lontanissimo, ma esisterebbero altre soluzioni come Sokratis Papastathopoulos (32) dell’Arsenal – richiesta di Gattuso che lo conosce dai tempi del ... Leggi su ilnapolista

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul futuro di Federico Bernardeschi, reduce da una stagione altalenante alla Juventus. Il club bianconero ha necessità di fare cassa e per ques ...

Su Corsport: “L’Inter spinge Conte fuori. Martedì l’ incontro, ma il club non lo forzerà a restare. Zhang aspetta le dimissioni del tecnico. Poi c’è Allegri. La tattica di Suning: nessuna buonuscita.

