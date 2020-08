Con "Tenet", Nolan chiede un atto di fede al suo pubblico - (Di mercoledì 26 agosto 2020) Serena Nannelli Un film spettacolare, concettualmente ambizioso e tecnicamente senza precedenti, che mette alla prova in maniera galvanizzante ma regala un coinvolgimento temporaneo Esce oggi nei cinema "Tenet" di Christopher Nolan, sci-fi d’azione tanto atteso da far ben sperare in un ritorno considerevole di persone davanti al grande schermo. La sinossi è criptica ed è giusto che rimanga tale: un agente segreto (John David Washington, figlio di Denzel) viene reclutato da una misteriosa organizzazione chiamata Tenet, al fine di prevenire una Terza Guerra Mondiale che minaccerebbe la sopravvivenza del mondo intero. Forte di una severità stravagante, "Tenet" è spettacolare, cervellotico e Nolaniano (nel bene e nel male) all'ennesima potenza. Senza dubbio ... Leggi su ilgiornale

