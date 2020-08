Bertinoro, contagiata una collaboratrice comunale: è collegata al focolaio della discoteca. Sanificazione in Comune e test (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, focolaio in discoteca: venti giovani contagiati dopo la festa 26 agosto 2020 Sono legati al cosidetto focolaio della discoteca 'Le Indie' di Cervia i due nuovi contagiati al covid-19 nel ... Leggi su forlitoday

Una collaboratrice del Comune ha contratto il Coronavirus ed è scattata la sanificazione in Municipio a Bertinoro. La donna sarebbe legata al cosiddetto "focolaio Indie". Scrive il sindaco Gabriele An ...Ieri 17 in tutta la provincia, 9 nel Forlivese e 6 in città. I casi sono 32 in tre giorni: così tanti c’erano stati l’ultima volta in aprile.