Auteri: “Nessuna rivoluzione, onorato di essere al Bari” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gaetano Auteri nuovo tecnico del Bari si è presentato in conferenza stampa: “Sono onorato di poter far parte di questa famiglia, in società c’è già una grande unità d’intenti. Dopo una delusione si può ripartire da una maggiore convinzione e forza. E’ un campionato molto difficile dove per emergere non occorre solo giocare bene ed avere qualità. Serve l’atteggiamento giusto in casa e fuori. Voglio vedere convinzione, voglia, determinazione e senso d’appartenenza. Siamo il braccio del progetto della società. Senza fare stravolgimenti ne rivoluzioni”. Foto: Sito Bari L'articolo Auteri: “Nessuna rivoluzione, onorato di essere al Bari” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TuttoBariCalcio : ?? Le prime parole di mister #Auteri: 'Onorato di essere a #Bari. Nessuna rivoluzione, devo valorizzare le qualità p… -

Ultime Notizie dalla rete : Auteri “Nessuna Nuovo piano parcheggi: il sylos Musofalo a costo zero UsCatanzaro.net