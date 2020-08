Asl Roma 6, test sierologici per alunni con disabilità: ecco tutte le info (Di mercoledì 26 agosto 2020) Al via nella ASL Roma 6 l’indagine di sieroprevalenza per gli operatori scolastici, docenti e non ed alunni con disabilità di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio: attivo nuovo numero dedicato alla prenotazione del test per alunni con disabilità. Il test è gratuito e su base volontaria. Al fine di agevolare il servizio l’Azienda ha messo a disposizione dei genitori degli alunni portatori di disabilità un numero telefonico dedicato. Per prenotare i genitori devono chiamare lo 06-93273832. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 . I prelievi saranno eseguiti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

