26 agosto: 33 nuovi contagi In FVG. Nessun decesso (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 330 (21 più di ieri). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 14 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 33 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.684: 1.459 a Trieste, 1.157 a Udine, 809 a Pordenone e 251 a Gorizia, alle quali si aggiungono 8 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.006, i clinicamente guariti sono 9 e le persone in isolamento 307. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia Leggi su udine20

