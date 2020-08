10+1 trucchi che renderanno più comode le vostre scarpe (Di mercoledì 26 agosto 2020) scarpe comode con questi 11 trucchi: semplici e veloci! Non c’è niente di peggio che l’acquisto di un paio di scarpe carine e accorgersi che sono terribilmente scomode. Per quanto siano fastidiose ci rifiutiamo comunque di buttarle via. Finalmente ecco alcuni suggerimenti super facili e utili che renderanno le vostre scarpe più confortevoli. 1. Carta vetrata Trattare le suole con carta vetrata per evitare di scivolare 2. Nastro adesivo Usare del nastro adesivo per tenere uniti il terzo e quarto dito insieme vi aiuterà nel portare tacchi alti. (Scarpa chiusa) 3. Borotalco Usare borotalco vi aiuterà a calzare meglio le scarpe evitando anche quel fastidioso ... Leggi su pianetadonne.blog

androidblogit : 10 trucchi per usare al meglio Apple Music su Android - - caffe20 : ?? Nuovo Podcast! 'Software: il tool per aumentare la privacy in Windows 10' su @Spreaker #privacy #sicurezza… - zetavivi : Gli esperti dicono che hanno raggruppato alcune tecniche d'oro che rappresentano i 10 migliori consigli di bellezza… - Razorveda2 : RT @_itselisamussi: Per tutte le appassionate di #makeup registrandovi tramite questo link al sito #LOOKFANTASTIC otterrete uno #sconto di… - _itselisamussi : Per tutte le appassionate di #makeup registrandovi tramite questo link al sito #LOOKFANTASTIC otterrete uno #sconto… -

Ultime Notizie dalla rete : 10+1 trucchi 10+1 trucchi che renderanno più comode le vostre scarpe NonSoloRiciclo Come fare la valigia: 18 trucchi utili per organizzarla al meglio

È arrivato il momento di partire per le agognate vacanze, avete già deciso cosa mettere in valigia ma cercate dei suggerimenti per organizzarla in modo ordinato? Bene, sappiate che è possibile utilizz ...

Stress da rientro dalle vacanze estate 2020: i trucchi per combatterlo

Lo stress da rientro dalle vacanze e dalle ferie estive o invernali non è una vera e propria patologia ma un senso di malessere, disagio e depressione che si ha quando si rientra a lavoro, a casa o a ...

È arrivato il momento di partire per le agognate vacanze, avete già deciso cosa mettere in valigia ma cercate dei suggerimenti per organizzarla in modo ordinato? Bene, sappiate che è possibile utilizz ...Lo stress da rientro dalle vacanze e dalle ferie estive o invernali non è una vera e propria patologia ma un senso di malessere, disagio e depressione che si ha quando si rientra a lavoro, a casa o a ...