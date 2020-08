Wolff: 'Le restrizioni in qualifica ci daranno più spinta in gara' (Di martedì 25 agosto 2020) Nel GP del Belgio, in programma sulla pista di Spa nel week end del 30 agosto, sarà consentito per l'ultima volta l'utilizzo, in qualifica, del famoso 'manettino', uno dei punti di forza della ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #F1 #Wolff: 'Le #restrizioni in #qualifica ci daranno più prestazione in #gara' -

Ultime Notizie dalla rete : Wolff restrizioni Wolff: "Le restrizioni al sabato ci daranno più prestazione in gara" La Gazzetta dello Sport Quali mode, restrizione diventa effettiva da Monza

La nuova direttiva tecnica che mette al bando la così detta “quali mode”, non diventerà operativa dal GP del Belgio. È quanto scrive il sito racefans.net, secondo il quale la restrizione diventerà eff ...

La nuova direttiva tecnica che mette al bando la così detta “quali mode”, non diventerà operativa dal GP del Belgio. È quanto scrive il sito racefans.net, secondo il quale la restrizione diventerà eff ...