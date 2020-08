Verona, Empereur: «Ci faremo trovare pronti per la prossima Serie A» (Di martedì 25 agosto 2020) Alan Empereur ha parlato in vista della prossima stagione dell’Hellas Verona Alan Empereur, difensore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in vista della prossima stagione dei gialloblù. «La stagione appena conclusa? Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un grande campionato e anche personalmente sono molto contento del mio rendimento. Ora voglio continuare su questa strada, confermarsi non sarà semplice ma siamo un gruppo unito, pronto a lavorare come sempre con umiltà. L’obiettivo è proseguire nel solco tracciato in questi mesi, sono molto contento che sia rimasto un gruppo importante dalla scorsa stagione: ai nuovi arrivati insegneremo a lavorare sodo e seguire il mister. Differenze rispetto ai ... Leggi su calcionews24

