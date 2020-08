Torino, dall’inferno al paradiso, uomo esce dal covid dopo 5 mesi (Di martedì 25 agosto 2020) I medici avevano dato 3 ore di vita al tassista di Torino, ma grazie all’intervento dei medici è riuscito a sopravvivere. Adesso può iniziare una nuova vita Fonte Facebook – Gian MedIn mezzo a tante lacrime e storie tristi, il covid ha lasciato in dote anche delle vere e proprie favole, come quella di Gianfranco Medicini. Il tassista torinese di 55 anni era finito in terapia intensiva lo scorso marzo dopo aver contratto il covid-19 e dopo 5 mesi (148 giorni per l’esattezza, di cui 47 di coma), è uscito dall’incubo e ha rivisto la “luce”. E pensare che al suo arrivo in ospedale i medici gli avevano dato appena 3 ore di vita. Una vicenda che non sembra vera per quanto è strana e bella, ma è ... Leggi su chenews

