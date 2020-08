The Initiative continua a ingrandirsi con l'assunzione di ex Naughty Dog, Crystal Dynamics e molti altri talenti dell'industria (Di martedì 25 agosto 2020) Il più recente studio interno di Microsoft, The Initiative, deve ancora annunciare il suo primo gioco, ma sta già generando molto clamore costruendo un team pieno di talenti. Il boss dello studio Darrell Gallagher ha appena annunciato una sfilza di nuovi assunti su LinkedIn che entrano a far parte di un team che ha già alcuni nomi molto importanti.L'annuncio ha svelato 16 nuovi nomi che hanno lavorato in passato in varie aree, inclusi sviluppatori di Respawn Entertainment, Crystal Dynamics, Naughty Dog, Bungie, oltre a altri talenti dell'industria dell'intrattenimento.I nuovi assunti hanno lavorato a importanti titoli in precedenza, e includono Remi Lacoste di ... Leggi su eurogamer

