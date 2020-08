Se cadi non sei debole: sei semplicemente stanca (Di martedì 25 agosto 2020) Le aspettative, nostre e degli altri, possono condizionarci al punto tale da renderci impotenti, da imprigionarci. Spesso ci ritroviamo sopraffatte dall’ansia, dalle responsabilità, dai giudizi degli altri, ingabbiate dalle regole e dalle imposizioni della società, e cadiamo. Non cadiamo perché siamo deboli, ma semplicemente perché siamo stanche. Vogliamo essere forti a tutti i costi, riuscire ad essere perfette e impeccabili in ogni situazione, sempre all’altezza delle aspettative, pronte a sobbarcarci di obblighi che neanche ci competono. cadiamo perché non riusciamo a riconoscere di essere (spesso) incapaci di chiedere aiuto, perché nessuno saprebbe fare le cose bene come le facciamo noi, perché siamo convinte di poter salvare sempre tutti, di poter ... Leggi su dilei

GretaPassanese : Ti inondi e ti affondi tiri baci e ti ribalti ti accadi e ti cadi ti sgretoli ti scassi ti fracassi e ti ricom… - X12RED : @LadyMagenta1 @theturtleawaken @ultimenotizie no da quando denunci eserciti un tuo diritto che lo stato ha imposto… - lovinatsu : @SADGASMV ma cadi te dal letto non no capito - Marina61320377 : @IlPrimatoN @a_meluzzi Il karma c’è e ci sarà soprattutto per lui. Non sarà risparmiato. Attento che cadi, attenti che cade - kanguchic : RT @DavideMapelli: Se cadi non farlo nel ridicolo. -

Ultime Notizie dalla rete : cadi non Inter, Gagliardini: 'Non è importate quante volte cadi, ma...' Calciomercato.com Maltempo: violento nubifragio su Verona, Vicenza e Padova

Automobili sott’acqua, sottopassi allagati, campi e strade invase dalla grandine. Il Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di Verona, Vicenza e Pad ...

Vinales, ecco le ragioni della paurosa esplosione dei freni e della caduta

Ma, per risalire alle cause di questo pericolosissimo episodio, i tecnici giapponesi dovranno analizzare approfonditamente quello che è avvenuto all’impianto frenante di Top Gun. Che, unico tra tutti ...

Automobili sott’acqua, sottopassi allagati, campi e strade invase dalla grandine. Il Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di Verona, Vicenza e Pad ...Ma, per risalire alle cause di questo pericolosissimo episodio, i tecnici giapponesi dovranno analizzare approfonditamente quello che è avvenuto all’impianto frenante di Top Gun. Che, unico tra tutti ...