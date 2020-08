Sardegna, Covid-19 in un camping: tamponi ai 150 dipendenti (Di martedì 25 agosto 2020) commenta Dopo i quattro casi di contagio da Covid 19 accertati fra gli ospiti del camping Isuledda di Cannigione, sono scattati i controlli disposti dalle autorità sanitarie: in accordo con la ... Leggi su tgcom24.mediaset

Covid in Sardegna, la Costa Smeralda è solo una parte Corriere della Sera Covid bollettino Lazio, contagi in discesa: 146 in 24 ore: il 40% per rientri dalla Sardegna. Un morto

Nella Asl Roma 1 sono 30 i casi nelle ultime 24 ore e di questi ventisei sono di rientro: ventidue con link dalla Sardegna, due dalla Toscana, uno dalla Spagna e uno dall’Abruzzo. Nella Asl Roma 2 son ...

I malati Covid all'ospedale Cotugno sono sempre più giovani. "Amplieremo la terapia sub intensiva"

Esito del tampone arriva in ritardo, vigile del fuoco positivo va al lavoro: test anche ai colleghi La caserma dell'Eur in cui il Vigile del Fuoco presta servizio è stata sottoposta a sanificazione. A ...

