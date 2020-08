“Quando l’ho saputo mi sono girati i cog…i”. Giallo di Caronia, il papà di Viviana e nonno del piccolo Gioele è una furia (Di martedì 25 agosto 2020) Continua ad essere un Giallo la morte della dj 43enne Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. Sulla vicenda in queste ore è intervenuto anche il papà della donna, Luigino Parisi, che ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il suo arrivo al tribunale di Patti. Insieme a lui c’erano gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza. L’uomo ha quindi affermato: “Quando ho saputo che già all’indomani della scomparsa un drone ha ripreso il corpo di Viviana mi sono girati i cog…i”. Poi ha aggiunto altro. Il nonno del piccolo Gioele ha quini detto ancora: “Avrebbero potuto scoprire il corpo di mia figlia già molto prima. Se io sono un ... Leggi su caffeinamagazine

