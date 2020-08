Oggetti da non tenere mai in bagno: scopriamo la lista (Di martedì 25 agosto 2020) Ci sono Oggetti da non tenere mai in bagno, per evitare che possano danneggiarsi con l’umidità e temperature elevate, scopriamoli. Il bagno è una delle stanze della casa che deve essere sempre tenuta in ordine, pulita e igienizzata. Si concentra tanta umidità, perciò è sempre opportuno ribadire che deve essere pulita e igienizzata costantemente così da … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

andreabettini : Astronauta russo sulla ISS filma cinque oggetti non identificati molto brillanti e chiede cosa siano. Qui il video:… - zucconiluca : @NadiaRinaudo Intendevo che non sono oggetti comuni sul comodino. È un luogo che rivela molto di noi ?? - NGC6907 : @Haushinka86 Non ci giocavo più da settimane e mi sentivo troppo in colpa. Ero in dubbio per gli schemi e gli ogget… - parkgajajimin : @sorenykss Tralasciando che un bambino va educato a non toccare oggetti altrui e va richiamato se rovina qualcosa,… - FabioCampini : Voi cosa fareste? Non parlo di regali, parlo di oggetti 'lasciati' per ovvi motivi nella casa di un ex...come glieli chiedereste? -

Ultime Notizie dalla rete : Oggetti non L’ufologo Maggioni: “A Savona avvistati tre oggetti non identificati” IVG.it Il maltempo, le nuvole, il vento e la «supercella» sopra lo stadio: ecco che cosa è successo domenica a Verona

«Quanti “eventi straordinari” del genere dovremo ancora vedere?». Una domanda retorica che è diventata un tormentone negli ultimi mesi tra i veronesi, in particolare tra chi abita a Est dell’Adige. I ...

Droga nascosta in condotto fognario: a Librino controlli di Polizia non si fermano

Da alcune settimane, il quartiere catanese e in particolar modo viale Grimaldi, sono oggetto di ispezioni predisposte dalla Questura di Catania. Anche questa volta rilevate anche altre attività illeci ...

«Quanti “eventi straordinari” del genere dovremo ancora vedere?». Una domanda retorica che è diventata un tormentone negli ultimi mesi tra i veronesi, in particolare tra chi abita a Est dell’Adige. I ...Da alcune settimane, il quartiere catanese e in particolar modo viale Grimaldi, sono oggetto di ispezioni predisposte dalla Questura di Catania. Anche questa volta rilevate anche altre attività illeci ...