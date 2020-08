Morte di Viviana e Gioele, “nessuna setta o rito occulto, la ‘Piramide della Luce’ è arte” (Di martedì 25 agosto 2020) PALERMO – Il giallo di Caronia con la morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello ha fatto girare strane voci attorno alla ‘Piramide della Luce’, che sarebbe stata meta della dj di origini torinesi il cui corpo e’ stato ritrovato nei pressi dell’autostrada Messina-Palermo, ma ora l’amministrazione comunale di Motta D’Affermo, in cui ricade l’opera, prende carta e penna per smentire le notizie “approssimative, imprecise e tendenziosamente volte a suscitare – si legge in una nota a firma del sindaco Sebastiano Adamo – un interesse morboso su ‘riti misterici’, ‘sette sataniche’ e ‘raduni esoterici’“. Leggi su dire

