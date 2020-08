Messi, il Barcellona, la clausola: il nodo è tutto lì (Di martedì 25 agosto 2020) A noi in Gazzetta la cosa era arrivata da un po', e l'avevamo riportata come notizia da verificare. Ora ci sono le conferme. Secondo i Messi la clausola a zero è ancora valida, vedremo cosa diranno i ... Leggi su gazzetta

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la tv argentina TyC, Messi avrebbe ufficialmente comunicato al Barcellona la sua volontà di esercita… - tancredipalmeri : BOMBA! (3) Messi non si recherà più agli allenamenti del Barcellona, secondo la radio spagnola Onda Cero - tancredipalmeri : Jorge Messi stamattina in un colloquio telefonico con il presidente del Barcellona Bartomeu ha comunicato che suo f… - hagakure_jfp : RT @dan_maze: La cosa più incredibile di sta vicenda è che sia Messi che il Barcellona abbiano un fax - torelai71 : Ma nessuno ha pensato Messi va via da Barcellona Lautaro vuole giocare con Messi e viceversa ?????? mah mah -