Lecce, tutti i componenti del gruppo squadra negativi: oggi primo allenamento stagionale (Di martedì 25 agosto 2020) Il Lecce può tirare un sospiro di sollievo. tutti i componenti del gruppo squadra sono risultati negativi agli screening preliminari, test sierologici e molecolari del Covid-19. L’unico già risultato positivo, Tachsidis è si trova al momento in Grecia ad osservare la quarantena. Nella giornata odierna la rosa si ritroverà sul campo dell’Acaya Golf Club per sostenere il primo allenamento stagionale sotto gli occhi di mister Corini. Leggi su sportface

(ANSA) - LECCE, 25 AGO - Sospiro di sollievo in casa Lecce: le attività di screening preliminari, test sierologici e molecolari, per accertare l'assenza di positività al Covid-19, hanno dato esito neg ...Dopo mesi di innaturale silenzio Piazza Duomo a Lecce è tornata «a ripopolarsi di turisti e di amanti dell'arte e della bellezza» sia pure in tono più dimesso. Ma l'atmosfera non è certo delle miglior ...