Il prossimo Batman? ' Potrebbe essere di colore e a fumetti'

'Il prossimo Batman Potrebbe essere un uomo di colore'. Sono le parole dello scrittore, attore, sceneggiatore e regista statunitense John Ridley preannunciando una nuova era per il fumetto della DC

"Il prossimo Batman potrebbe essere un uomo di colore". Sono le parole dello scrittore, attore, sceneggiatore e regista statunitense John Ridley preannunciando una nuova era per il fumetto della DC Co ...Oltre che nel prossimo film Eternals (gli Eterni di Jack Kirby) dei Marvel Studios, l’attore Barry Keoghan è stato scelto anche per avere una parte nell’attesissimo film DC di Matt Reeves, The Batman.