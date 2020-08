Giugliano. Picchiata con calci, pugni e oggetti per la casa: arrestato marito violento (Di martedì 25 agosto 2020) Giugliano. Violenza alla compagna, 45enne arrestato. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali – in forza ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura – un 45enne di Giugliano in Campania già noto alle forze dell’ordine e, tra l’altro, sottoposto alla … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

