Formula 1, Webber: “Vettel? Mia madre non gradì il gesto che mi fece” (Di martedì 25 agosto 2020) L’ex pilota di Formula 1 Mark Webber ha svelato al podcast F1 Unscripted un aneddoto relativo al suo ex compagno di squadra Sebastian Vettel, con il quale ha dovuto convivere quando i due erano al volante della Red Bull. L’episodio incriminato risale al Gran Premio della Turchia e l’australiano lo ha commentato così: “Avevo vinto le ultime due gare ed ero in pole. L’unico che poteva contendermi la vittoria era Vettel. La sua aggressività mi sorprese e finimmo per scontrarci inevitabilmente. Il team e Christian Horner erano furiosi. Rimpiango di non aver spinto il motore, ma quella gara sarebbe dovuta terminare così. Non sono sicuro che Sebastian si penta di quanto accaduto. Fatto sta che mia madre non prese affatto bene il gesto che mi fece (con la mano Vettel diede a ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Formula Webber Webber: “Vettel fece infuriare mia madre” FormulaPassion.it F1, un giro (record) a Istanbul con Sebastian Vettel - Video onboard

ISTANBUL PARK Insieme al Circuit Of The Americas di Austin e alla pista di Sepang in Malesia, è probabilmente il tilkodromo – e cioè il tracciato disegnato dall’archistar della Formula 1, Hermann Tilk ...

Webber: “Vettel fece infuriare mia madre”

Prima che – dal 2014 – la Formula 1 entrasse negli anni del dominio Mercedes, l’ultima scuderia egemone del Circus era la Red Bull. Il team austriaco vinse tutti e otto i titoli assegnati tra il 2010 ...

ISTANBUL PARK Insieme al Circuit Of The Americas di Austin e alla pista di Sepang in Malesia, è probabilmente il tilkodromo – e cioè il tracciato disegnato dall’archistar della Formula 1, Hermann Tilk ...Prima che – dal 2014 – la Formula 1 entrasse negli anni del dominio Mercedes, l’ultima scuderia egemone del Circus era la Red Bull. Il team austriaco vinse tutti e otto i titoli assegnati tra il 2010 ...