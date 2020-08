Flavio Briatore positivo al Covid: gli aggiornamenti sulle sue condizioni (Di martedì 25 agosto 2020) Filtrano novità sulle condizioni di salute di Flavio Briatore, l’imprenditore che nella giornata di lunedì è stato ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Dapprima la notizia, lanciata da L’Espresso, sulle condizioni serie in cui sarebbe stato ricoverato Briatore, manifestante i sintomi dell’infezione. Gli ultimi aggiornamenti dal San Raffaele. Briatore positivo al Covid: le novità dal San Raffaele La novità, rilanciate da tutte le testate nazionali, filtrano da un comunicato stampa diffuso dal Billionaire, nota discoteca in Sardegna, a Porto Cervo, di proprietà ... Leggi su thesocialpost

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - geppetto23 : RT @Corriere: Pochi giorni fa ai virologi: «Avete terrorizzato l’Italia» - danielafiorini2 : RT @espressonline: + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tra i d… -