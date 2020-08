'Fate la valigia e andate via da Foggia'. La Curva Nord dichiara guerra alla società. 'Chi sbaglia pagherà' (Di martedì 25 agosto 2020) 'Qualora non doveste andare via dalla nostra città, sappiate che verrà a mancare il nostro sostegno sia economico che di tifo sugli spalti casalinghi. Garantiremo la nostra presenza, dove ce ne fosse ... Leggi su foggiatoday

natalkarol : @LegaSalvini FATEVI LA VALIGIA E SPARISCI TU E LO SCIACALLO ORMAI VI DOVETE SOLO NASCONDERE X LO SCHIFO CHE FATE - Eva_booklover97 : @clary18351 @claudiarya1 @adoringbooks_ @FandomsHighLady @AirinVein @1IrresistibleD VIA FATE LA VALIGIA E ANDIAMO - clumsystronger : Notte notte oomfs ?? Dormite bene mi raccomando e fate dei sogni tranquilli Ci sentiamo domani mattina appena mi sve… - flawyles : Io non so come fate a vivere senza l’app che vi dice cosa mettere in valigia in base al viaggio che dovete fare - emsjcx : Ma come fate a fare la valigia la sera prima aoooo? La maniaca del controllo che è in me deve avere tutto già pron… -

Ultime Notizie dalla rete : Fate valigia "Fate la valigia e andate via da Foggia". La Curva Nord dichiara guerra alla società. "Chi sbaglia pagherà" FoggiaToday Trigoria, un ritiro a metà: tra il pericolo Covid e l'esodo dei nazionali

Giovedì 27 agosto Trigoria riapre i battenti. Appena 21 giorni dopo l'ultimo impegno ufficiale dei giallorossi, la gara di Europa League persa con il Siviglia. Non erano mai stati così pochi i giorni ...

Curva Nord alla società: “Basta giochetti, vi invitiamo a fare le valigie”

Pugno duro della Curva Nord Foggia sull’attuale situazione societaria e sulle voci che circolano in città, è apparso sulla pagina Facebook ufficiale un post provocatorio che riportiamo integralmente: ...

Giovedì 27 agosto Trigoria riapre i battenti. Appena 21 giorni dopo l'ultimo impegno ufficiale dei giallorossi, la gara di Europa League persa con il Siviglia. Non erano mai stati così pochi i giorni ...Pugno duro della Curva Nord Foggia sull’attuale situazione societaria e sulle voci che circolano in città, è apparso sulla pagina Facebook ufficiale un post provocatorio che riportiamo integralmente: ...