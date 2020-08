FASSNACHT, IL TUTTOLOGO IN ORBITA HELLAS (Di martedì 25 agosto 2020) Ve lo abbiamo anticipato in esclusiva: Christian FASSNACHT, esterno dello Young Boys, è il nome nuovo per l’HELLAS Verona. Lo svizzero, nome a sorpresa, piace molto ai gialloblù e non è difficile capire perché. Il suo punto di forza è senza dubbio la duttilità tattica: principalmente impiegato come esterno d’attacco a destra, può essere schierato anche a sinistra, come ala e come terminale del reparto offensivo. Ma non solo. Analizzando i numeri delle sue tre stagioni in forza allo Young Boys, club con cui ha vinto tre campionati di fila, FASSNACHT è stato schierato principalmente come esterno di centrocampo a destra, con il 4-4-2 come modulo: 64 partite, 26 reti e 8 assist. Quindi anche come ala (21 volte a destra, 15 a sinistra) e trequartista (11) nel 4-2-3-1. Con lo ... Leggi su alfredopedulla

