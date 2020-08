Entry list qualificazioni maschili Internazionali Bnl d’Italia 2020: i partecipanti e gli italiani presenti (Di martedì 25 agosto 2020) L’elenco degli atleti partecipanti alle qualificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia 2020, torneo in programma dal 14 al 21 settembre. L’Entry list presenta alcuni nomi di prestigio come Marin Cilic, Kyle Edmund e Richard Gasquet, così come ben 6 italiani: Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Andreas Seppi, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso. Entry list qualificazioni Internazionali BNL D’ITALIA 2020 (MASTERS 1000 ROMA) Marin Cilic Albert Ramos Vinolas Ugo Humbert John Millman Kyle Edmund Sam Querrey Lorenzo Sonego Miomir Kecmanovic Yoshihito Nishioka Richard Gasquet Aleksandr Bublik Fernando Verdasco Pablo Andujar Gilles Simon Tennys ... Leggi su sportface

