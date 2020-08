Djokovic-Struff in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) Novak Djokovic trova Jan-Lennard Struff ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. La vittoria contro Tennys Sandgren ha lasciato buone indicazioni al numero uno del tabellone che parte da grande favorito anche contro il tedesco, vincitore su David Goffin al terzo turno. La partita che vale un posto in semifinale è in programma nella giornata di mercoledì 26 agosto come terzo match dalle ore 17:00 italiane (dopo Medvedev-Bautista) e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno. Copertura streaming sulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it invece vi terrà compagnia con una cronaca e gli highlights al termine. Leggi su sportface

NEW YORK (STATI UNITI) - Si ferma la corsa di Matteo Berrettini al "Western and Southern Open" (Atp Masters 1000, 4.674.780 dollari di montepremi) che quest'anno eccezionalmente a causa della pandemia ...

CINCINNATI: BERRETTINI ELIMINATO, AVANZANO DJOKOVIC E MEDVEDEV

Il tennista azzurro è stato battuto 6-3 7-6 da Reilly Opelka, mentre il serbo e il russo hanno liquidato rispettivamente Sandgren e Bedene TENNIS – Si è fermata agli ottavi di finale la corsa di Matte ...

